Скончался народный артист Азербайджана Рафаэль Дадашов

Социум 16 марта 2020 15:51 (UTC+04:00)
Скончался народный артист Азербайджана Рафаэль Дадашов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Рафаэль Дадашов, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Азербайджанский Ален Делон - так всегда называли этого замечательного артиста, который внес значительный в клад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева и переехал в Баку. С 1976 года - артист Азербайджанского государственного академического драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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