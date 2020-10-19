ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан пишет славную историю освобождения оккупированных земель, которые на протяжении почти 30 лет были захвачены фашисткой Арменией, сказал сегодня Trend Life заслуженный деятель искусств, джазмен, саксофонист Рафик Сеидзаде.

"Мне больше восьмидесяти лет. Я многое повидал на своем веку, но в эти дни чувствую себя особенно счастливым, потому что ждал этого момента почти 30 лет. Мы все выходцы из СССР, где многие народы проживали, независимо от национальной принадлежности и религиозных убеждений, как в единой братской семье. Я родился и вырос в интернациональном городе Баку, где жителей не интересовало кто какой национальности, что было проявлением высочайшего мультикультурализма в обществе. История показала, что одним из главных факторов развала такой крупной державы как Советский Союз стал кровавый армянский сепаратизм, развязанный на истерической земле Азербайджана. Все мы хорошо помним и знаем, как велико было влияние Георгия Шахназарова и Абеля Агагбекяна, и прочих лиц армянской национальности, на генсека СССР Михаила Горбачева и его супруги, в результате чего разгорелся пожар в Карабахе, была совершена чудовищная несправедливость в отношении азербайджанского народа - Ходжалинский геноцид, оккупация 20 процентов наших земель, около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, сотни тысяч сломанных судеб. Карабах – это наша душа. Все эти годы мы жили с этой болью. И сегодня, наконец, эта боль проходит, благодаря нашим храбрым воинам. Ведь свобода не дается, она завоёвывается кровью – это исторический факт. Мы не хотели войны. На протяжении трех десятков лет мы хотели все решить мирным путем, но армянские фашисты продолжали все это время бесчинствовать на нашей земле. Настал час освобождения!", - сказал Рафик Сеидзаде.

По его словам, Азербайджан не враг армянскому народу. Он ведет борьбу только с армянской хунтой, которая обманывает свой народ и весь мир.

"Хочется особо отметить и сравнить психотип двух народов - азербайджанцев и армян. Азербайджанцы, по своей натуре, народ интернациональный и спокойный, очень доброжелательный, не злопамятный и умеющий сосуществовать с людьми любой национальности. У нас нет агрессивной, воинствующей идеологии. Яркий пример этому - функционирование в Азербайджане школ на разных языках мира, где царят спокойствие и интернационализм. Мы не привержены чувству ненависти к кому-либо, что нельзя сказать об армянах. Армяне с молоком матери впитывают в себя ненависть и агрессию по отношению к своим соседям, в частност, к туркам и азербайджанцам, формируя, тем самым, свою национал-фашисткую идеологию, которую прививают и своим детям. Армянские псевдоисторики и псевдополитики губят свой народ, прививая им идеи древности, превосходства над другими нациями. Ярким примером современной истории является геноцид устроенный в Ходжалы, где зверски убивали стариков и детей, глумясь над их трупами. Последние ракетные обстрелы городов – Тертера, Агдама, Геранбоя, Мингячевира, Агджабеди, Гянджи - и сел Азербайджана, которые находятся далеко от зоны боевых действий, вновь показывает их истинную сущность. Вопреки всем международным правилам ведения войн, армянские фашисты, вместо того, чтобы сражаться лицом к лицу с азербайджанской армией, трусливо покидая свои позиции и убегая с переднего края, отравляя воду и землю, коварно и подло обстреливают, со стороны Армении, ракетными ударами наши города и села, нанося им большие разрушения, в результате чего, погибают мирные жители – женщины, старики и дети, что является государственным террором со стороны Армении и военным преступлением.

Пользуясь членством в ОДКБ и российским фактором, они подло стремятся вовлечь в эту бойню Россию и Турцию, не думая о том,что если такое случится, то, в первую очередь, будет стерта с лица земли сама Армения, независимо от результатов столкновения мировых сил. Я обращаюсь к руководителям государств, членам ОДКБ и России о недопустимости этой армянской авантюры. И думаю, что пришло время задуматься ОДКБ, а нужен ли ей такой подлый и ничтожный союзник, который свое поражение вымещает на мирных жителях. Самое удивительное то, что ни ООН, ни Совет Европы, ни руководители многих государств не реагируют на этот вандализм и террор со стороны Армении, нагло и бессовестно уничтожающей ни в чем не повинных людей, разрушающей и уничтожающей мирные города. Думаю, что Пашинян и военно–политическое руководство Армении понимают, что будут нести ответственность за свои преступления перед Международным Гаагским судом, а если не понимают, то эта трагедия всего народа Армении, который слепо идет вслед за своим неадекватным лидером, неизбежно ведущего их к катастрофе", - добавил Рафик Сеидзаде.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)