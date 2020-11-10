На улицах Баку массовое шествие в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На улицах Баку массовое шествие в честь победы Азербайджана над Арменией, сообщает Trend Life. Люди стекаются к площадям и паркам, стоят на тротуарах с флагами и транспарантами, приветствуя проезжающие автомобили, которые бесконечно сигналят, все скандируют "Да здравствуют наши герои!", "Шехиды не умирают – Родина неделима!", "Карабах был и будет наш!" и т.д. Еще с ночи, сразу после заявления Президента Ильхама Алиева о победе и подписании документа о капитуляции Армении, жители столицы вышли на улицы с флагами и стали с огромной радостью праздновать это историческое событие в жизни страны. Сколько лет мы ждали этого дня! Около 30 летней оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих территорий положен конец! Это произошло на поле битвы и на политической арене. И не только в Баку, но и во всех городах Азербайджана большой праздник! Карабах - это Азербайджан!

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов)