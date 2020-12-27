В Шуше около Верхней мечети Гевхар-аги открылся стоматологический кабинет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь в древнем азербайджанском городе Шуша налаживается. Еще одним событием стало открытие около Верхней мечети Гевхар-аги стоматологического кабинета, сообщает Trend Life.

Напомним, что Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена армией Азербайджана 8 ноября. Обеспечена подача электроэнергии и воды, действует мобильная связь, восстанавливается городская инфраструктура, начали трансляцию телеканал Азербайджанского телевидения (AzTV), радио 105 FM и Asan radio, открылись магазины кондитерских и хлебобулочных изделий AzCake и сети супермаркетов Bolmart и т.д. Состоялось открытие административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. На знаменитой Джыдыр дюзю Культурным центром СГБ была проведена концертная программа для военнослужащих, проходящих службу в Шуше. Также строится новая дорога, которая будет проходить вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша. Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города устойчивой электроэнергией ОАО "Азерэнержи" прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 киловольт от Физули до города Шуша.

(Автор: Вугар Иманов)