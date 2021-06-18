Азербайджан и Украина расширяют связи в сфере культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках визита делегации Главного управления культуры города Баку в Украину состоялась встреча с заместителем председателя по культуре и образованию Киевской городской государственной администрации Валентином Мондриевским, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Участники встречи выразили удовлетворение темпом развития отношений между двумя странами в области культуры.

Валентин Мондриевский отметил, что с момента подписания соглашения о сотрудничестве между городами двух стран в 1997 году реализовано множество инициатив в сфере городского развития, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и образования. Сегодняшняя встреча создает основу для изучения потенциала сотрудничества в области культуры и искусства между городами-побратимами и определения новых направлений.

Начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов подчеркнул, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной ярко проявили себя в период 44-дневной Отечественной войны.

Меликов выразил благодарность за созданную возможность для ознакомления с культурными объектами Киева и отметил взаимовыгодные аспекты этих встреч с точки зрения обмена опытом и будущего сотрудничества.

Представители делегации также встретились с депутатами Киевского городского совета, посетили Киевскую муниципальную музыкальную академию имени Р.Глиера, Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Киевскую городскую школу искусств №2 имени М.Вериковского, Музей истории города Киева, Центральную детскую библиотеку имени Т.Шевченко, Дом культуры "Дарница", публичную библиотеку имени Самеда Вургуна, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" и Национальный музей украинского народного декоративного искусства.

Цель визита делегации Главного управления культуры города Баку в Украину – установление связей между культурными организациями, обмен опытом и осуществление совместных проектов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)