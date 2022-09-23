Министр культуры Анар Керимов ознакомился деятельностью учреждений культуры в Гёйчайском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов ознакомился с деятельностью учреждений культуры в Гёйчайском районе, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Цель визита – усовершенствование деятельности и управления в системе министерства культуры, повышение эффективности работы в учреждениях культуры в регионах.

Анар Керимов посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Гёйчай и возложил к нему цветы.

В рамках визита министр культуры ознакомился с деятельностью ряда исторических памятников и учреждений культуры, был проинформирован о материально-технических возможностях учреждений, их текущем состоянии и направлениях деятельности.

Анар Керимов посетил памятник, установленный в селе Быгыр Гёйчайского района, в память о воинах Кавказской исламской армии, погибших в борьбе с большевистско-дашнакскими силами, совершившими кровавые расправы в Азербайджане в 1918 году.

Затем министр посетил Быгырский сельский дом фольклора, действующий с 1990 года, сельскую библиотеку - филиал Централизованной библиотечной системы (ЦБС), Историко-краеведческий музей Гёйчая, где хранится 6758 экспонатов, 1100 из которых представлены в постоянной экспозиции.

Посетив Гёйчайскую городскую детскую музыкальную школу имени Арифа Мамедова, министр был проинформирован, что здесь проходят обучение 377 ученика и работают 94 педагога. Отметим, что учитель Детской музыкальной школы Алим Ибрагимов стал шехидом в боях в направлении поселка Суговушан Тертерского района во время 44-дневной Отечественной войны.

В рамках визита Анар Керимов ознакомился с деятельностью Центра культуры имени народного поэта Расула Рзы. При Центре действуют 9 сельских домов культуры и 17 сельских клубов, посетил Центральную библиотеку ЦБС Гёйчайского района, был проинформирован о ее деятельности, книжном фонде, количестве читателей.

В рамках визита Анар Керимов посетил в Гёйчае Аллею шехидов, почтил память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Глава министерства культуры Азербайджана ознакомился с памятником архитектуры местного значения – "Подземная баня", посетил монументальный комплекс "Əbədiyaşar ədiblər" (Вечные литераторы) в Гёйчайском районе, созданный в 2018 году для увековечения памяти поэтов и писателей Азербайджана, посетил мечеть, являющуюся памятником архитектуры местного значения, построенную в 1903 году в центре города Гёйчай, Дом музей народного поэта Расула Рзы, в фонде которого хранятся 1085 экспонатов, 449 из которых представлены в постоянной экспозиции.

Посетив Центр Гейдара Алиева в Гёйчайском районе министр ознакомился с фотографиями и экспонатами, отражающими различные периоды жизни и деятельности великого лидера. Министр был проинформирован о деятельности учреждения.

Затем в Центре Гейдара Алиева Анар Керимов провел встречу с деятелями культуры Агдашского, Уджарского, Зардабского и Гёйчайского районов.