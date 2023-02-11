Премьера фильма! Солдат и Ангел – история одной любви Дениса Гузлаева и Регины Ковалевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в 16.30 на телеканале AzTV состоится премьера документального фильма "Əsgər və Mələk" (Солдат и Ангел), снятого творческим объединением Telefilm, сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV.

Режиссер фильма – Мурад Гулиев, автор сценария – Афаг Васифгызы, оператор – Агиль Аббасов, автор проекта – Эльчин Мусаоглу.

Это история любви русских по национальности граждан страны, настоящих патриотов - дочери шехида первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, общественного деятель Регины Ковалевой и героя второй Карабахской войны, ветерана 44-дневной Отечественной войны Дениса Гузлаева.

Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где исторически независимо от национальности и вероисповедания, все живут как одна семья. И в праздники, и в самые трудные и трагические моменты истории Азербайджана все как один кулак стояли на защите Родины.