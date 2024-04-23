В Азербайджане предпринимаются необходимые шаги для соблюдения прав исполнителей и музыкантов - RAYS

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан делает уверенный шаг в развитии и соблюдении в стране прав певцов, исполнителей и музыкантов. И в этом аспекте сыграет свою роль Общественное объединение RAYS ("Rəqəmli və Audiovizual Yayım Sənayesi" İctimai Birliyi), которая является официально зарегистрированной структурой, обладающей лицензией на защиту прав певцов, исполнителей, музыкантов и других правообладателей смежных прав, сообщили Trend Life в организации.

Организация уже провела множество встреч и мероприятий с представителями супермаркетов, радиостанций, торговых центров, отелей, владельцами ресторанов, организаторами масштабных спортивных мероприятий и т.д, в ходе которых деловой и бизнес элите была представлена вся информация о необходимости соблюдения требований законодательства. Ряд организаций уже осуществляют выплаты правообладателям и артистам.

"Во всем цивилизованном мире на законодательном уровне четко прописывается необходимость осуществления выплат певцам и исполнителям при публичном использовании их музыкальных произведений. И данный пункт также отражен в законе Азербайджанской Республики об авторском и смежном праве. Отечественным исполнителям выплаты осуществляются с начала прошлого года, выплаты зарубежным артистам начались в этом году. Позитивная динамика наблюдается также в ресторанной сфере - многие владельцы ресторанов, понимая важность вопроса уже также приступили к выплатам за пользование смежными правами и осуществляют отчисления за музыкальные композиции, звучащие в их заведениях. Параллельно ведется работа с крупными маркетами и фитнес-центрами, в которых активно используются плейлисты или отдельные композиции из популярных цифровых платформ, что является нарушением как международного, так и азербайджанского законодательства о защите прав певцов, исполнителей, музыкантов и других правообладателей смежных прав", - говорится в сообщении.

Необходимо понимать, что даже каверы на известные композиции, исполняемые малоизвестными артистами, также находятся под защитой закона и за их использование в коммерческих целях необходимо осуществлять определенные выплаты.

Одна из приоритетных задач RAYS - информировать и призывать к закону каждого, что причастен к вопросам интеллектуальной собственности. При этом нарушители будут призваны к ответственности, и в случае неподчинения требованиям закона Азербайджанской Республики об авторском и смежном праве, вопрос будет решаться в судебном порядке.

В настоящий момент в процессе подписания находятся договора между RAYS и Sony Music, Universal Music Group, а в ближайшее время с Warner Music Group, будут сделаны необходимые шаги на мировом рынке интеллектуальной собственности.

Уже заключены двухсторонние договора с организациями из США, Великобритании, Польши, Греции, Украины, Сербии, Ирландии, Южной Кореи и других стран.

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