В Баку прошли панельные дискуссии международной конференции "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международной научно-практической конференции "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы", организованной Министерством культуры Азербайджана с 14 по 16 марта в Центре Гейдара Алиева, прошли панельные дискуссии, сообщает Trend Life.

Целью конференции является обсуждение новых идей и решений по охране, популяризации и исследованию древнейших образцов культурного наследия. Мероприятие нацелено на принятие важных мер по укреплению международного и регионального сотрудничества, разработку новых стратегий защиты культурного наследия и создание механизмов их применения. В рамках конференции организована выставка экспонатов, обнаруженных при раскопках древних поселений на территории Азербайджана. В мероприятии принимают участие ученые, исследователи, эксперты, а также представители НПО и медиа из ряда стран.

В панельной дискуссии "Древние поселения человека: культурное наследие как колыбель человечества" были рассмотрены существующие международные механизмы и национальные усилия, определены лучшие практики и области, которые необходимо улучшить.

В дискуссиях приняли участие глава сектора сотрудничества с международными организациями отдела международного сотрудничества Министерства культуры Азербайджана Араз Багирли, директор Центра наследия исламского мира Веббер Ндоро, генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лордкипанидзе, создатель и руководитель Лаборатории научной реставрации в Казахстане, академик, художник-реставратор Крым Алтынбеков, директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев и профессор Политехнического университета Томар в Португалии Сара Гарсес.

В панельной дискуссии "Древние поселения человека в условиях меняющегося климата и вооруженных конфликтов" было рассказано о влиянии изменения климата на культурное наследие, проделанной ЮНЕСКО работе в области городского планирования, долгосрочном и краткосрочном воздействии изменения климата на артефакты, способах предотвращения незаконной перевозки культурных ценностей, охране археологических памятников, сохранении исторического и культурного наследия во время конфликтов, а также о специфическом культурном и природном наследии, присущем Азербайджану. Отмечено, что в последние годы международными организациями были предприняты различные шаги по сохранению культурных ценностей.

В дискуссиях приняли участие заместитель министра культуры Фарид Джафаров, председатель Комитета по бизнес-праву коллегии адвокатов, директор юридической компании "Apex", юрист Назлы Ахмедова, профессор Каирского университета, эксперт ЮНЕСКО Мохсен Абулнага, главный археолог Института культурного наследия при Министерстве культуры Португалии Хосе Луис де Негрейрос Монтейру, профессор Университета изящных искусств имени Мимара Синана, архитектор-реставратор Огуз Джейлан, профессор факультета архитектуры Университета Халич Фунда Айберкин, профессор права Женевского университета, специалист по культурному наследию Алессандро Чечи, международный эксперт по незаконной перевозке культурных ценностей, сотрудник Центра исследований древнего Средиземноморья и Ближнего Востока Университета Сиены - CAMNES, профессор Алесия Куш, заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Аллахвердиев.

В панельной дискуссии "Древние поселения человека в Азербайджане как часть всемирного наследия" было отмечено, что Азербайджан всегда придавал большое значение сохранению своего культурного и природного наследия. В результате тридцатилетней оккупации были разграблены тысячи культурных ценностей нашей страны. Было рассказано о путях доведения богатого культурного наследия Азербайджана до мирового уровня, об исследованиях, проведенных в пещерах территории страны, относящихся к среднему палеолиту, о новых исследованиях и уникальности древнего поселения Азыхской пещеры, о курганах, обнаруженных во время археологических раскопок на территории Таватепе, исследовании алфавита, принадлежащего древнему государству Кавказская Албания.

В дискуссиях приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Сабина Гаджиева, директор Heritage Management Consultants, международный эксперт по культурному наследию Раймонд Бондин, директор Музея Токийского университета, профессор Есихиро Нисиаки, ведущий научный исследователь Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, кандидат наук, доцент Азад Зейналов, исследователь отдела археологии позднего неолита и энеолита (энеолита) Института археологии и антропологии НАНА Аждар Бабазаде, член Совместной азербайджано-итальянской экспедиции, итальянский археолог Никола Лангери, профессор учебно-научного Института Кавказоведения гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили Роман Лолуа.

В заключение была принята итоговая декларация конференции.

Партнерами конференции выступают МИД Азербайджана, специальные представительства Президента в Шуше, Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Национальная академия наук Азербайджана.

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