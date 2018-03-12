"Карабах" из Вены поддержали знаменитости флешмобом в соцсетях (ФОТО)

12 марта 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские знаменитости поддержали футбольный клуб из Вены "Карабах", который выступает в зоне «Восток» первенства Региональной лиги - третьей по уровню футбольной лиги Австрии, сообщил Trend Life телеведущий Сянан Шафизаде.

В акции приняли участие Трехкратный чемпион мира по шахматам, занимающий второе место в рейтинге FİDE Шахрияр Мамедъяров, трехкратный призер Олимпийских игр по Греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы Ровшан Байрамов, победитель первых Европейских игр и четвертых Игр исламской солидарности Эльвин Мурсалиев, обладатель 23 титулов чемпиона мира и 7 титулов европейских чемпионов по кикбоксингу Эдуард Мамедов, чемпион мира и Европы по каратэ Шаин Атамов, заслуженный артист Азербайджана, скрипач и исполнитель Салим Аббасов, заслуженный артист Азербайджана, художник и фотограф Бахрам Багирзаде, ведущий телеканала ATV Вагиф Айдыноглу и спортивный комментатор ATV Сянан Шафизаде, которые в знак поддержки провели своеобразный флешмоб в соцсетях, выставив фото в майке и пожелали успешного выступления.

Футбольный клуб «Карабах» появился в столице Австрии в 2014 году, когда азербайджанский бизнесмен Орхан Велиев приобрёл венский любительский клуб «Оттакринг» (нем. WS Ottakring), выступавший в шестой австрийской лиге (нем. Oberliga A). Клуб получил новое имя и задачу выйти к 2019 году в Австрийскую Бундеслигу.

В сезоне 2014-2015 годов «Карабах» занял в первенстве шестой лиги второе место, отстав на два очка от молодёжной команды Винер Шпорт-Клуба, и не получил права на выход в пятую лигу (нем. 2. Landesliga). Тогда Орхан Велиев решил задачу повышения «Карабаха» в классе путём приобретения клуба пятой лиги «Кайзереберсдорф» (нем. SC Kaiserebersdorf-Srbija 08) и переименования его в «Карабах».

В сезоне 2015-2016 годов «Карабах» стал победителем первенства пятой лиги и вышел в лигу четвёртого уровня (нем. Wiener Stadtliga). Также в этом сезоне «Карабах» стал обладателем Кубка Вены и получил право в следующем сезоне побороться за Кубок Австрии.

В сезоне 2016-2017 годов «Карабах» победил в первенстве четвёртой лиги и вышел в Региональную лигу.

(Автор: Вугар Иманов)

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