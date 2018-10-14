Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO

Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, сообщает ТАСС.

В воскресенье в Омахе (штат Небраска) 31-летний боксер победил соотечественника Хосе Бенавидеса. Бой завершился техническим нокаутом в 12-м раунде за 20 секунд до финального гонга.

Кроуфорд одержал 34 победу (25 нокаутом) в 34 боях. В активе 26-летнего Бенавидеса 24 победв (16 нокаутом) при одном поражении.

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