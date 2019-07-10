Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

10 июля 2019 22:54 (UTC+04:00)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Надаля, который посеян на турнире под третьим номером. В полуфинале 33-летний испанец сыграет против второго сеяного турнира швейцарца Роджера Федерера.

Надаль и Федерер встречались между собой 39 раз, в 24 матчах победу одерживал испанец, на Уимблдоне теннисисты встречались три раза, дважды выиграл Надаль. На турнирах серии Большого шлема спортсмены сыграли 10 встреч, счет - 10:3 в пользу Надаля. В последний раз они встретились в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2019 года, победу одержал Надаль (6:3, 6:4, 6:2).

Надаль является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Испанцу принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных матчей на грунте (81 победу) - с апреля 2005 года по май 2007 года, также он в течение 12 лет подряд Надаль ни разу не покидал топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), начиная с 2005 года. На данный момент он находится в рейтинге ATP на 2-м месте, в его активе 81 титул организации, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде и золотая награда Олимпийских игр 2016 года в парном разряде.

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