Вынесенные матчи регулярного чемпионата НХЛ в следующем году пройдут в Праге и Хельсинки

Прага и Хельсинки примут вынесенные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках "NHL Global Series" в октябре в Праге пройдет матч между "Бостоном" и "Нэшвиллом", позднее осенью две игры между "Колорадо" и "Коламбусом" состоятся в Хельсинки. Также "Бостон" примет участие в выставочном матче в немецком Мангейме, а "Нэшвилл" - в швейцарском Берне. Их соперниками станут "Адлер-Мангейм" и "Берн" соответственно. Даты матчей будут сообщены позднее.

В этом году "Чикаго" и "Филадельфия" провели матч регулярного чемпионата в Праге, а "Баффало" сыграет с "Тампой" в Стокгольме позднее, также клубы сыграет друг с другом в шведской столице в субботу.

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