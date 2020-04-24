Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже - 2020 отменен из-за пандемии коронавируса

Европейское первенство по легкой атлетике 2020 года отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Турнир был запланирован с 26 по 30 августа в Париже. Отмечается, что деньги за билеты будут возвращены.

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене чемпионата Европы в Париже, - заявил первый вице-президент European Athletics Добромир Карамаринов, который временно исполняет обязанности президента организации. - Мы надеялись, что в этот сложный год у атлетов будет возможность принять участие в крупном соревновании".

Глава оргкомитета турнира Жан Грасия подчеркнул, что несмотря на желание провести турнир, нет смысла подвергать жизни людей дополнительному риску. "Мы боролись за то, чтобы сохранить это событие, но это всего лишь спорт, и не стоит дополнительно рисковать жизнями людей", - сказал Грасия, комментарий которого приводит газета "Паризьен" (Le Parisien).

На прошедшем в Берлине в 2018 году континентальном первенстве российские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесла чемпионат мира на 2022 год из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год. Мировое первенство состоится в Юджине (штат Орегон, США) с 15 по 24 июля 2022 года.

По последним данным, во Франции число умерших пациентов с новым коронавирусом превысило 21 тыс. человек, свыше 157 тысяч человек инфицированы.