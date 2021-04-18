Чемпионат Италии по футболу: "Ювентус" уступил "Аталанте"
В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу"Аталанта" на своем поле обыграла "Ювентус" со счетом 1:0, передает Trend.
Единственный гол в игре забил Руслан Малиновский (87).
"Аталанта"теперь занимает третье место с 64 очками в 31 матче. "Ювентус" набрал 62 очка и идет следуюущим в таблице.
В следующем туре 22 апреля "Аталанта" сыграет на выезде с "Ромой", "Ювентус" днем ранее примет "Парму".
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