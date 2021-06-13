Сборная России крупно проиграла Бельгии

Футболисты сборной России потерпели поражение от соперников из сборной Бельгии в первом своем матче в рамках чемпионата Европы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 3:0 в пользу бельгийцев.

На 10-й минуте ворота Антона Шунина поразил Ромелу Лукаку, на 34-й – Тома Менье. На 88-й минуте вновь гол провел Лукаку.

На матче присутствовало 26 264 болельщика.

Команды являются участниками группы В. Ранее в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0). Теперь у Бельгии и Финляндии по 3 очка.

В следующем матче Россия играет с Финляндией, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Бельгия в Копенгагене будет играть с Данией.