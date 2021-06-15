Сборной Португалии обыграла сборную Венгрии в матче чемпионата Европы

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (86, с пенальти; 90+2). Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в Будапеште разрешено заполнять стадион на 100%.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры пройдут 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.