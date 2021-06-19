Самый низкорослый спортсмен в мире завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры в Японии
БАКУ /Trend Life/ - Самый низкорослый спортсмен в мире Пярвин Мамедов, чей рост составляет 128 см, завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры-2020, которые стартуют 24 августа в Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).
Пярвин Мамедов завоевал лицензию, заняв четвертое место по пауэрлифтингу в Кубке мира в Дубае (ОАЭ). 26-летний спортсмен (49 кг) показал результат в 157 кг. До этого выступления паралимпийцем были завоеваны рейтинговые очки на других соревнованиях.
Таким образом, спортсмены НПКА завоевали уже 19 лицензий на Игры в Токио – 8 по атлетике, 4 - по тхэквондо, 3 - по плаванию, 2 - по стрельбе и 2 - по пауэрлифтингу.
(Автор: Вугар Иманов)
Лента новостей
Самый низкорослый спортсмен в мире завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры в Японии
Шушинская декларация заложила важные правовые основы для совместной работы азербайджанской и турецкой диаспор – Фуад Мурадов (Интервью)
В поисках "турецкой базы в Азербайджане" - ряд российских СМИ вновь купился на черный пиар армянского лобби
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества по проектам на освобожденных территориях (ФОТО)
Итоги выборов в Армении могут стать непредсказуемыми для ее общества, вплоть до госпереворота - конфликтолог
Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества - МИД Азербайджана
Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенных пошлин
Начальник Военного лицея им. Нахчыванского обратился к курсантам первого после Отечественной войны выпуска (ФОТО/ВИДЕО)
Крупный туркменский банк анонсировал подписание соглашения с Исламской корпорацией развития частного сектора
В Азербайджане около 2 тыс. беженцев из Афганистана и других стран обеспечены правом на образование и медицину – ООН
Группе работников здравоохранения Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный врач» – Распоряжение