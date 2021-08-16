Федерер пропустит несколько месяцев из-за операции на колене

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что не сможет выступать на протяжении ближайших несколько месяцев в связи с предстоящей операции на колене, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я буду на костылях на протяжении многих недель, а также много месяцев вне игры", - заявил 40-летний Федерер в своем видеообращении в инстаграме.

"Понимаю, как трудно в этом возрасте снова переносить операцию, но я хочу быть здоровым", - сказал он.

Весной нынешнего года спортсмен вернулся на корт после годичной паузы, связанной с двумя перенесенными операциями. Однако у него вскоре вновь возникли проблемы со здоровьем, в результате швейцарец вынужден был пропустить Олимпийские игры в Токио.

Последним соревнованием, в котором к настоящему моменту участвовал Федерер, является турнир в Уимблдоне-2021, где он дошел до четвертьфинала.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

Сейчас экс-первая ракетка мира занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) девятое место.