Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский спортсмен Раман Салех, завоевавший третью золотую медаль XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, поделился впечатлениями об очередной победе, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

Напомним, что в Токио Раман Салех завоевал три золотые медали в соревнованиях по плаванию – на дистанции 100 метров на спине, 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.

"Спасибо всем, кто поддерживал. Это третья золотая медаль. Я в восторге от этих Паралимпийских игр. Всем спасибо!", – сказал Раман Салех.

Отметим, что на данный момент в активе Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 в Токио 17 наград. Золото завоевали парадзюдоисты Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, пловец Раман Салех (плавание – 100 м на спине, 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляем), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд – 51,42 м), Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд – 8,77 м), Вели Исрафилов (плавание – 100 метров брассом), серебряный призер – Ламия Велиева (забег на 100 метров), бронзовые призеры – парадзюдоисты Намиг Абаслы и Ильхам Закиев, пауэрлифтингист Пярвин Мамедов, атлет Сеид Наджафазаде (прыжки в длину).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)