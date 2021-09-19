Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу. Перед стартовым свистком футболисты и болельщики аплодисментами почтили память умершего в воскресенье чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет открыл полузащитник хозяев Саид Бенрахма (30-я минута), у "Манчестер Юнайтед" отличились Криштиану Роналду (35) и Джесси Лингард (89), который провел вторую часть прошлого сезона в "Вест Хэме" на правах аренды.

Для португальского форварда этот матч стал третьим после возвращения в английский клуб: в игре чемпионата против "Ньюкасла" (4:1) он отметился дублем, а затем поразил ворота швейцарского "Янг Бойз" в Лиге чемпионов (1:2).

На 95-й минуте голкипер гостей Давид Де Хеа отразил пенальти в исполнении Марка Нобла. В предыдущий раз он взял пенальти в апреле 2016 года, пропустив с тех пор, включая серии одиннадцатиметровых, 40 ударов с точки.

Хорватский полузащитник "Вест Хэма" Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА, впервые вышел на поле в матче чемпионата в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, на 68-й минуте его заменил украинец Андрей Ярмоленко.

"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в чемпионате и занимает второе место в таблице с 13 очками. "Вест Хэм" идет восьмым, набрав 8 очков. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет 25 сентября "Астон Виллу", "Вест Хэм" в тот же день сыграет в гостях с "Лидсом".

В другом матче игрового дня "Брайтон" дома обыграл "Лестер" (2:1), два гола гостей были отменены после просмотра видеоповторов.