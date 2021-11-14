Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
При этом семикратный чемпион мира стартовал с 10-й позиции, что стало следствием нарушения регламента на предшествовавших основной гонке квалификационных заездах.
Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишировал финн Валттери Боттас (Mercedes).
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