В Баку состоялось торжественное открытие Олимпийского и паралимпийского клуба дзюдо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24 ноября в азербайджанской столице состоялось открытие Бакинского олимпийского и паралимпийского клуба дзюдо, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В церемонии открытия приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, генсек Камал Мамедов, вице-президент, двукратный чемпион Паралимпиады, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, генсек Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, глава клуба, главный тренер женской сборной по парадзюдо, паралимпийский чемпион Рамин Ибрагимов и другие чемпионы Паралимпийских игр.

На открытии прозвучал государственный гимн Азербайджана, собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов Карабахской войны.

Выступившие на церемонии отметили, что деятельность клуба сыграет большую роль в деле интеграции в общество спортсменов с физическими ограничениями, развитии паралимпийского движения в стране и будет способствовать пропаганде здорового образа жизни.

(Автор: Вугар Иманов)