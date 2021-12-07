Герои Карабахской войны в России занимаются зимними видами спорта (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ветераны 44-дневной Отечественной войны Азербайджана впервые принимают участие в учебно-тренировочных сборах по зимним видам спорта, которые проводятся в Уфе, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

Участникам сборов, которые продлятся до 17 декабря, рассказали про зимние виды спорта, и многие из них впервые стали на лыжи.

Герои Карабахской войны вошли в состав национальной сборной в рамках инициативы НПКА по привлечению ветеранов Отечественной войны к паралимпийскому движению.

(Автор: Вугар Иманов)