В Баку прошел парад с участием ветеранов Карабахской войны - определены победители SeniCup (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце спорта прошел финал чемпионата Азербайджана по игре бочче SeniCup, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и Азербайджанской федерацией бочче при поддержке компании Seni, сообщает Trend Life. Чемпионат был посвящен первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В церемонии открытия приняли участие представители государственных, общественных и спортивных организаций, паралимпийцы, ветераны первой и второй Карабахской войн. Минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Был исполнен государственный гимн. Открытие сопровождалось торжественным парадом ветеранов Карабахской войны и паралимпийцев, была представлена концертная программа с участием коллективов с ограниченными физическими возможностями.

Среди выступивших и почетных гостей были президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, генеральный секретарь Азербайджанской федерации бочче Ильхам Магеррамов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, координатор компании Seni по Центральной Азии и Кавказу Михаил Копач, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, народный писатель Чингиз Абдуллаев и другие. Ведущим был телеведущий Кямран Ярадангулиев.

Отборочный этап чемпионата был проведен в Центре № 1 профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В финале приняли участие более 50 спортсменов разных категорий. Победителям и призерам были вручены кубки, медали и дипломы.

Победители чемпионата Азербайджана - SeniCup 2021 по бочче (категория, места с первого по третье): BC-1 - Галиб Джаныев, Фуад Гарибов, Мунаввар Мамедова, BC-2 - Сона Агаева, Орхан Керимов, Гюльнар Джафарова, BC-3 - Орхан Гусейнов, Самир Сулейманов, Гудрат Юсифли. BC-4 - Хаял Исламов, Бахруз Мирзоев, Заур Вейсалов, BC-5 - Рамид Алиев, Вюсал Амрахлы, Шахрияр Гаджиев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)