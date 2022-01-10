Азербайджанские паралимпийцы впервые примут участие в ЧМ по зимним видам спорта

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские паралимпийцы впервые примут участие в чемпионате мира по зимним видам спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

В соревнованиях, которые пройдут с 10 по 23 января в Лиллехаммере (Норвегия), примут участие Мехман Рахманзаде (кросс-кантри) и Дашгын Аббасов (горные лыжи). Главный тренер – Мухаммед Исмайлов.

ЧМ позволит нашим спортсменам заработать лицензионные очки для участия в зимней Паралимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине 4-13 марта.

Напомним, что первую в истории паралимпийского движения Азербайджана медаль на международных соревнованиях по зимним видам спорта завоевала лыжница Гюльнар Рагимова. Она стала победительницей в соревнованиях по гигантскому слалому на Чемпионате Азии по горным лыжам в Иране в феврале 2019 года.

(Автор: Вугар Иманов)