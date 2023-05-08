Лионель Месси получил премию "Лауреус" как лучший спортсмен года

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил премию лучшему спортсмену 2022 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. В борьбе за награду аргентинец обошел своего партнера по клубу француза Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена, мирового рекордсмена в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса, испанского теннисиста Рафаэля Надаля и американского баскетболиста "Голден Стэйта" Стефена Карри.

Лучшей спортсменкой года признана ямайская бегунья, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В 2022 году спортсменка в десятый раз стала чемпионкой мира, победив на дистанции 100 метров. В номинации "прорыв года" победил испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 2022 году выиграл Открытый чемпионат США.

Лучшем спортсменом-паралимпийцем стала швейцарская бегунья Катрин Дебруннер. В 2022 году она выиграла Берлинский марафон.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. Премию в категории "Прорыв года" в 2001 году получил теннисист Марат Сафин.