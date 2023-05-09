L'Equipe: против переезда Месси в Саудовскую Аравию выступает его жена

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси не торопится с решением о переходе в клуб из Саудовской Аравии из-за желания оставаться в Европе. Об этом сообщает L'Equipe, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, против переезжай в Саудовскую Аравию выступает супруга Месси Антонела. Она не хочет перебираться в арабскую страну с тремя маленькими детьми.

Напомним, ранее французский клуб отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

Футболист перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.

Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави.