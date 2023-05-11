«Реал» намерен воспользоваться ситуацией в «ПСЖ» для покупки Мбаппе

«Реал» намерен попытаться подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе летом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Telegraph.

«Сливочные» летом намерены усилить состав Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии». В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для «Реала».

Клуб из Мадрида попытается воспользоваться неопределенной ситуацией в «ПСЖ», которая вызвана возможным уходом Лионеля Месси и Неймара. Также в клубе намерены воспользоваться недавним конфликтом Мбаппе с руководством «парижан» из-за видео для болельщиков. Испанцы намерены сделать француза ключевым игроком и строить вокруг него команду.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 30 матчах, забив 24 мячей и четыре раз отметившись результативными передачами.