Месси обогнал Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

БАКУ /Trend/ - Лионель Месси, нападающий "Пари Сен-Жермен", отличился забитым голом во время матча 37-го тура чемпионата Франции против "Страсбура", передает Trend.

С этим голом аргентинец достиг отметки в 496 забитых мячей в топ-5 европейских лигах, превзойдя результат португальского нападающего Криштиану Роналду, который имеет на своем счету 495 голов. В текущем сезоне чемпионата Франции Месси забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Встреча между "ПСЖ" и "Страсбуром" завершилась ничьей со счетом 1:1.

Для завоевания чемпионского титула в Лиге 1 "ПСЖ" должен был избежать поражения в этом матче за два тура до завершения чемпионата. После ничьи ПСЖ набирает 85 очков и становится недосягаемыми для ближайшего преследователя — «Ланса».

Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».