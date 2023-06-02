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Месси предложили четырехлетний контракт на $200 млн

Спорт Материалы 2 июня 2023 03:56 (UTC +04:00)
Месси предложили четырехлетний контракт на $200 млн

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БАКУ /Trend/ - Американский футбольный клуб "Интер Майами" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт на четыре года на общую сумму $200 млн, передает Trend со ссылкой на СМИ.

Кроме того, клуб рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, который также играл вместе с Месси в "Барселоне".

Согласно информации, "Интер Майами" планирует перевести Месси в "Барселону" на аренду на 6 или 18 месяцев после его перехода, чтобы помочь испанскому клубу избежать финансовых проблем.

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