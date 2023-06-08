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МЛС опубликовала заявление касательно перехода Месси в клуб "Интер Майами"

Спорт Материалы 8 июня 2023 04:25 (UTC +04:00)
МЛС опубликовала заявление касательно перехода Месси в клуб "Интер Майами"

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Пресс-служба МЛС выразила радость по поводу перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в клуб "Интер Майами". Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в Twitter, передает Trend.

Было подчеркнуто, что, хотя формальное соглашение еще не заключено, они с нетерпением ждут возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в лиге.

Месси провел свой последний матч за французский клуб "Пари Сен-Жермен" 3 июня в игре против "Клермона" в рамках 38-го тура чемпионата Франции.

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