МЛС опубликовала заявление касательно перехода Месси в клуб "Интер Майами"

Пресс-служба МЛС выразила радость по поводу перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в клуб "Интер Майами". Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в Twitter, передает Trend.

Было подчеркнуто, что, хотя формальное соглашение еще не заключено, они с нетерпением ждут возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в лиге.

Месси провел свой последний матч за французский клуб "Пари Сен-Жермен" 3 июня в игре против "Клермона" в рамках 38-го тура чемпионата Франции.