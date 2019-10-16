Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)

16 октября 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Индустрия моды стремительно завоевывает рынок детской одежды. Родители все в большей степени начинают признавать в своем нередко единственном ребенке самостоятельную личность и учитывать его вкусы и пристрастия с раннего детства. Конечно, для каждого родителя его ребенок самый красивый в мире. В этом контексте одежда для ребенка становится таким же элементом личностного выражения, как и одежда для его родителей. Более того, свои позиции на подиумах и съемочных площадках утвердили и дети. Юные модели ничуть не менее востребованы, чем их взрослые коллеги. Обложки глянцевых изданий, рекламные кампании известных марок, создание каталогов одежды, дефиле на показах мировых брендов, конкурсы красоты, многотысячные поклонники в социальных сетях – всё это есть у самых маленьких представителей данной индустрии.

В Гяндже впервые прошел День детской моды Kids Fashion 2019, организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life руководитель проекта Айгюн Алиева.

В Гянджинской государственной филармонии, в большом зале на 1200 зрителей, гостям был представлен праздник детской моды и искусства молодых дизайнеров. В Kids Fashion Ganja 2019 приняли участие 65 юных моделей от 4 до 14 лет (40 девочек и 25 мальчиков), которые представили коллекции осень-зима пятнадцати модельеров. Председатель жюри – преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова.

"Детское дефиле - это искусство, похожее одновременно на танец и театральную постановку. Ваш ребенок станет раскрепощенным, научится правильно держаться и обретет одну из важнейших составляющих имиджа - уверенность в себе. Дефиле –это умение красиво ходить, держать осанку и грациозно двигаться - пригодится каждому, а для будущих моделей и актеров оно просто необходимо. В этом проекте мы объединили талант юных моделей и дизайнеров. Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды ", - отметила Айгюн Алиева.

Лучшие были отмечены призами в различных номинациях.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
  • Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)
Новости по теме
В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)
Культура 10 октября 14:20
В Гяндже впервые пройдет День детской моды Kids Fashion 2019 (ВИДЕО)
Стиль 5 октября 15:19
EMIN выступит в Гяндже
Культура 4 октября 12:08
Событиям в Гяндже была дана оценка как правоохранительными органами, так и обществом – генпрокурор
Общество 1 октября 11:08
Ограничено газоснабжение в двух бакинских поселках и части Гянджи
Общество 27 сентября 11:28
В Азербайджане разрабатывается план развития Гянджа-Газахского экономического района
Бизнес 27 сентября 10:19
Лента новостей
Бакинская высшая школа нефти поставит спектакль-оперетту «Не та, так эта» с участием своих студентов
Общество 17:29
«Азеригаз» обнародовал число газифицированных населенных пунктов
Энергетика 17:24
Турция вновь подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии
Турция 17:22
Право на эксплуатацию Южно-Азадеганского месторождения передано Арванданской компании Ирана
Экономика 17:16
Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе-сентябре?
Бизнес 17:09
Азербайджан присоединился к международному документу об экстрадиции (ФОТО)
Политика 17:09
В Ашхабаде состоялся туркмено-иранский бизнес-форум
Бизнес 16:59
Брянское предприятие поставит в Бакметрополитен устройства связи
ИКТ 16:59
Незащищенные вклады до 17 тыс. манатов в ликвидированных банках будут погашены
Финансы 16:59