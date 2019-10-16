Из Гянджи на обложки глянцевых изданий – модное дефиле осень-зима (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Индустрия моды стремительно завоевывает рынок детской одежды. Родители все в большей степени начинают признавать в своем нередко единственном ребенке самостоятельную личность и учитывать его вкусы и пристрастия с раннего детства. Конечно, для каждого родителя его ребенок самый красивый в мире. В этом контексте одежда для ребенка становится таким же элементом личностного выражения, как и одежда для его родителей. Более того, свои позиции на подиумах и съемочных площадках утвердили и дети. Юные модели ничуть не менее востребованы, чем их взрослые коллеги. Обложки глянцевых изданий, рекламные кампании известных марок, создание каталогов одежды, дефиле на показах мировых брендов, конкурсы красоты, многотысячные поклонники в социальных сетях – всё это есть у самых маленьких представителей данной индустрии.

В Гяндже впервые прошел День детской моды Kids Fashion 2019, организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life руководитель проекта Айгюн Алиева.

В Гянджинской государственной филармонии, в большом зале на 1200 зрителей, гостям был представлен праздник детской моды и искусства молодых дизайнеров. В Kids Fashion Ganja 2019 приняли участие 65 юных моделей от 4 до 14 лет (40 девочек и 25 мальчиков), которые представили коллекции осень-зима пятнадцати модельеров. Председатель жюри – преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова.

"Детское дефиле - это искусство, похожее одновременно на танец и театральную постановку. Ваш ребенок станет раскрепощенным, научится правильно держаться и обретет одну из важнейших составляющих имиджа - уверенность в себе. Дефиле –это умение красиво ходить, держать осанку и грациозно двигаться - пригодится каждому, а для будущих моделей и актеров оно просто необходимо. В этом проекте мы объединили талант юных моделей и дизайнеров. Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды ", - отметила Айгюн Алиева.

Лучшие были отмечены призами в различных номинациях.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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