Гымылгазма - Путешествие по Азербайджану (ФОТО)

19 июля 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Путешествие по Азербайджану" представляем читателям Trend Life материал о селе Гымылгазма (Qımılqazma), которое находится в Губинском районе, около 40 км от райцентра Губы.

Село с трех сторон окружено лесным массивом, а в нижней части рекой Гудиалчай. Здесь проживает около 150 семей, в основном – лезгины.

Гымылгазма был образовано в конце XVIIII - начале XX века переселенцами из местности Ордухан и села Гымыл, который известен азербайджанскими коврами Губа-Ширванской школы ковроткачества. Ковры "Гымыл" отличаются от других ковров губинской группы своей сложностью и колоритом. Существует два варианта художественной композиции ковров. Основное различие в том, что узоры первого варианта состоят из ломаных, а во втором варианте они криволинейные.

Однако, существует мнение, что село Гымылгазма было основано еще раньше, о чем свидетельствует кладбище с могилами, возраст которых неизвестен.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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