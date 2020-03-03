Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие, которое продлится 180 дней и будет осуществляться без перелетов на самолетах.

Свое путешествие Фарид Новрузи, который является первым азербайджанцем, отправившимся в кругосветку, начал в Колумбии – 180-дневный кругосветный трип стартовал в городе Богота, где он и завершится. Путешественник уже успел посетить Колумбию, Эквадор и Перу (более подробно о ярком старте кругосветки читайте по следующим ссылкам:

(https://news.milli.az/interest/828599.html

https://news.day.az/tourism/1205168.html

https://www.trend.az/life/travel/3195353.html)

Путешествие Фарида Новрузи продолжается и в данный момент он передвигается по миру на лайнере в Тихом океане, о котором рассказывает в своем очередном посту следующее: «В последние несколько дней меня окружает Тихий океан, под колыбельную волн которого я засыпаю и под биение их о борт корабля просыпаюсь. Быть частью этого огромного водного мира одновременно очень захватывающе и пугающе. Только представьте, что на пути следования лайнера невозможно встретить еще какое-либо судно. Хочешь или нет, но возникают причины для беспокойства. Океан настолько большой, что связь не может его охватить, и поэтому интернета не бывает днями…»

Фарид Новрузи подчеркивает, что подобный масштаб заставляет человека и мыслить соответствующе, что ему очень нравится.

Очередной остановкой путешествия Фарида Новрузи стал Остров Пасхи, расположенный в юго-восточной части Тихого океана, на территории Чили (об истории открытия и легендах, связанных с ним более подробно читайте здесь).

Подчеркнем, что Фарид Новрузи не впервые на этом загадочном и манящем путешественников со всего мира острове – это его второй визит на Остров Пасхи: «Не думаю, что буду здесь и в третий раз, но кроме Аллаха никто не знает, что нас ждет в будущем, а пока я покидаю это место и держу путь на Таити».

«Выражаю глубокую благодарность Azercell за предоставленную мне поддержку связи и интернета во время моего кругосветного путешествия», - отмечает Новрузи и посвящает компании Azercell видео невероятного заката на Тихом океане, которое можно просмотреть, пройдя по следующей ссылке.

«Помните, в фильме «Синьор Робинзон» была знаменитая фраза «Снова о море?». Не знаю как у Робинзона, но одно из моих самых больших желаний в жизни - это иметь дом с таким видом. Пока же Всевышний дал мне подобную возможность на два месяца», - рассказывает Фарид Новрузи, делясь нижеприведенными снимками.

По пути на Таити путешественник проплывал мимо острова Питкэрн - единственной заморской территории Великобритании в Тихом океане, более подробно о котором читайте здесь. Рассказывая о Питкэрне, Фарид Новрузи отмечает следующее: «Мне удалось поговорить с несколькими жителями острова, сфотографироваться с главой полиции. Они считают себя счастливыми и хотят жить здесь всегда. Думайте, что хотите, но я не смог бы жить в таком забытом всем миром месте. Только представьте, что сюда лишь раз в месяц прибывает корабль с едой, одеждой, лекарствами и прочим – и только раз в месяц на этом корабле можно покинуть остров. Я бы не вытерпел…»

И наконец-то Фарид Новрузи прибыл на Таити, являющийся крупнейшим островом Французской Полинезии. На Таити у путешественника было отведено 2 дня, и поэтому для него была ценной каждая минута. Первым делом Новрузи совершил сафари-тур по острову, в котором его гидом выступил полинезиец: «На Таити нет диких животных, поэтому можно спокойно совершать прогулки по лесу. Здесь множество водопадов, и куда бы вы ни посмотрели, повсюду вода, горные ручьи. У местных жителей я узнал о том, как они используют дары природы с древнего времени – к примеру, как сделать зонт из листьев или же свечу из земляных орехов».

Всё о приключениях азербайджанского путешественника на Таити читайте здесь.

Путешествие Фарида Новрузи продолжается – online за этим увлекательным и познавательным трипом можно следить как в социальных сетях Instagram и Facebook, где он регулярно делится яркими фотографиями и своими впечатлениями о путешествиях, так и на YouTube.

(https://www.youtube.com/watch?v=Lbvpjs0n_Xg&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=0QsjojNSLu4&feature=youtu.be)

По установленным международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь, равный как минимум 40 тысячам км – одним из обязательных условий является нахождение в ходе трипа в двух антагонистических мировых точках и дважды пересечение экватора, а также проход более 1 тысячи километров на автобусе, поездом, на машине, на велосипеде, пешком и так на каждом континенте.

На протяжении 6 месяцев в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Фарид Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие. Уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он, смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами и их богатыми культурами.

Главные спонсоры кругосветки: Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz.

Спонсорами выступают: Triponline и Az Insurance.

Проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.