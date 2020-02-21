Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО/ВИДЕО)

Путешествия 21 февраля 2020 15:40 (UTC+04:00)
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - 30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие, которое продлится 180 дней и будет осуществляться без авиаперелетов, сообщает Trend Life.

Свое путешествие Фарид Новрузи, который является первым азербайджанцем, отправившимся в кругосветку, начал в Колумбии. 180-дневный кругосветный трип стартовал в городе Богота, где он и завершится. Более подробно о старте кругосветки читайте по следующей ссылке (https://www.trend.az/life/travel/3190587.html)

Очередной остановкой путешествия Фарида Новрузи стал эквадорский город Гуаякиль. Он забыл забронировать заранее тур, поэтому познакомился с экономической столицей Эквадора при помощи водителя такси, который выступил для путешественника своеобразным гидом. "Что вышло из этой экскурсии можно увидеть на фотографиях – в поисках хороших кадров забрел в место, похожее на фавелы Рио, но все завершилось благополучно", - отмечает путешественник.

"Валютой Эквадора является американский доллар, поэтому не стоит думать об обменном курсе валюты. Цены, как в Баку" - рассказывает Новрузи, отмечая, что там очень популярна сеть ресторанов быстрого питания KFC. Также он подчеркивает, что эквадорская кухня не очень богатая: более подробный пост об Эквадоре, ставшем второй страной 180-дневного путешествия, читайте по следующей ссылке.

Из Эквадора азербайджанский путешественник направился в Перу, столица которого встретила его невероятным закатом – в Лиме, куда путешественник добирался около 30 часов, Новрузи оказался во второй раз и вновь для проживания выбрал район Мирафлорес. Там, несмотря на усталость от долгой дороги, он сделал завораживающие снимки заката, которые представлены ниже.

Находясь в Перу, Фарид Новрузи посетил острова Бальестас, расположившиеся рядом с национальным заповедником Паракас и впечатлившие путешественника своей непередаваемой словами красотой: "Острова – место, где обитают миллионы птиц, в числе которых и их эндемичные виды, к примеру птица Гуанай. Я увидел здесь даже пингвинов Гумбольдта. Голоса этого огромного количества птиц до сих пор звучат в моих ушах…"

Более подробно об островах Бальестас читайте по следующей ссылке.

Следующей остановкой в рамках путешествия стал оазис Уакачина, который путешественник ранее не раз видел на снимках, а увидев в реальности, назвал чудом, сотворенным Аллахом: об интересной романтической легенде, связанной с этим перуанским оазисом, читайте здесь. Фарид Новрузи отмечает, что не видел на данный момент ничего более уникального, чем Уакачина, называя его "оазисом оазисов", а день, проведенный здесь, – одним из самых запоминающихся не только в путешествии, но и, в целом, в жизни.

Видео оазиса, снятое путешественником с помощью дрона, вы можете увидеть, пройдя по следующей ссылке.

После оазиса Уакачина Новрузи совершил прогулку по столице Перу Лиме, интересные подробности о котором читайте здесь. Азербайджанский путешественник называет Лиму многоликим городом, подчеркивая, что из всех мест, где он побывал, разница между богатыми и бедными здесь ощущается больше всего.

Из Лимы Фарид Новрузи отбыл далее на лайнере, рассказывая о котором, подчеркивает, что если бы опоздал на него, то его путешествие было бы приостановлено, так как лайнер уплывает из Перу лишь раз в феврале в определенный день: "Я так все распланировал, чтобы завершить все процедуры за день до отбытия лайнера. Слава Аллаху, все пошло по плану. Правильное планирование является залогом успешного путешествия".

Путешествие Фарида Новрузи продолжается, и теперь за ним можно следить не только в социальных сетях Instagram и Facebook, где он постоянно делится яркими фотографиями и своими впечатлениями о путешествиях, но и на видеохостинге YouTube, на официальном канале путешественника, на который мы советуем вам подписаться, чтобы быть в курсе всего 180-дневного кругосветного путешествия.

https://www.youtube.com/watch?v=5uM7hjzew_g

https://youtu.be/_gwXBpQ63-g

По установленным международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь, равный как минимум 40 000 километров. Одним из обязательных условий является нахождение в ходе трипа в двух антагонистических мировых точках и дважды пересечение экватора, а также проход более 1000 километров на автобусе, поездом, на машине, на велосипеде, пешком и так на каждом континенте.

На протяжении 6 месяцев в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие. Уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он, смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами с их богатой культурой.

Главные спонсоры кругосветки являются Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz, а также спонсорами выступают Triponline и Az Insurance. проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.

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