Первый азербайджанец! В Колумбии стартовало 180-дневное кругосветное путешествие Фарида Новрузи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие, которое продлится 180 дней и будет осуществляться без перелетов на самолетах, сообщает Trend Life.

Свое путешествие Фарид Новрузи, который является первым азербайджанцем, отправившимся в кругосветку, начал в Колумбии – 180-дневный кругосветный трип стартовал в городе Богота, где он и завершится. Не случайно, а символически именно Колумбия выбрана путешественником стартовой точкой отсчета - страна названа в честь всемирно известного путешественника-мореплавателя Христофора Колумба, открывшего миру Америку.

Путешествие длиться чуть более недели, а Фарид Новрузи уже успел побывать в двух странах – Колумбии, где посетил города Боготу, Кали и Ипьялес и Эквадор, где трип азербайджанского путешественника прошел по городам Отовало, Кито, Баньос и Гуаякиль, которые показал и о которых подробно рассказал на своей странице в социальной сети Instagram - @novruzi.

Фарид Новрузи рассказывает, что знакомство с Боготой началось практически сразу, после того как он прошел паспортный контроль и началось с горы Монсерат, куда он добрался на фуникулере и откуда открывается прекрасный вид на город. В своей заметке о Боготе путешественник приводит ряд интересных фактов, один из которых следующий – по слухам, именно основатель колумбийской столицы конкистадор Хименес де Кесада стал прототипом знаменитого героя Мигеля де Сервантеса Дона Кихота; и это делает посты Фарида Новрузи еще более интересными для чтения.

Кали расположен сравнительно недалеко от Боготы на расстоянии 465 км: «Это расстояние из Баку до Газаха, которое можно доехать за 5 часов. Но я был в пути 11 часов, причиной тому стали узкие горные дороги, переполненные грузовыми машинами…».

Следующим пунктом кругосветки стал город, граничащий с Эквадором - город Ипьялес: «Он расположен на высоте 2950 метров над уровнем моря, для сравнения наш Хыналыг находится на высоте, равной 2100 метров. Здесь расположен интересный памятник, который считается одним из семи чудес Колумбии - церковь Лас-Лахас, которую нужно прийти и увидеть…»

Путешественник рассказывает, что в социальной сети Facebook познакомился с семейной парой из Эквадора – Галиной и Эдгаром – которые совершенно бесплатно согласились стать его сопровождающими по Эквадору, первым городом которого стал Отовало.

Именно в Эквадоре Фарид Новрузи покорил первую вершину в рамках своего кругосветного путешествия – ей стала гора Имбабура (4570 метров), восхождение на которую длилось 4 часа.

Из Отавало Фарид Новрузи отправился в столицу Эквадора Кито – название города, как рассказывает путешественник, переводится как «центр мира», линия экватора как раз проходит через Кито; прибыв в город, он сразу же отправился в центральную мечеть Халеда ибн аль-Валид, попросив разрешения войти в нее и для своих сопровождающих Галины и Эдгара, на что услышал ответ: «Наши двери открыт для всех».

В своем блоге Ф.Новрузи показал самый высокий действующий вулкан Эквадора Котопахи, который также входит и в число самых высоких активных вулканов планеты – однако подняться на эту вершину путешественник не смог, так как повредил ногу.

Следующий город Баньос путешественник называет "Эквадорской Швейцарией" и по праву считается "туристической Меккой" Эквадора – здесь Фарид Новрузи был наиболее впечатлен водопадом Pailon Del Diablo (Котёл дъявола), после чего отправился в экономическую столицу Эквадора - Гуаякиль.

Путешествие Фарида Новрузи продолжается!

По установленным международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь, равный как минимум в 40 000 км – одним из обязательных условий является нахождение в ходе трипа в двух антагонистических мировых точках и дважды пересечение экватора, а также проход более 1000 километров на автобусе, поездом, на машине, пешком; в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, и Австралию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Фарид Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие – уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он, смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами и их богатыми культурами.

Главные спонсоры кругосветки Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz, спонсорами выступают Triponline и Az Insurance – проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.

Если и вы не представляете свою жизнь без увлекательных путешествий и новых открытий, то вы можете путешествовать online вместе с Фаридом Новрузи, подписавшись на его официальные страницы в социальных сетях Instagram и Facebook, где он постоянно делится яркими фотографиями и своими впечатлениями о путешествиях.