Азербайджан предлагает экономические инициативы не только Западу, но и всему миру – Эльхан Алескеров

БАКУ /Trend/ - Расширяя экономическое сотрудничество за рубежом, Азербайджан предлагает свои экономические инициативы не только Западу, но и Востоку и всему миру. Об этом в обсуждениях на экспертной площадке Baku Network сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров.

“Подход Азербайджана соответствует сфере его экономических интересов, тянущих за собой перспективы решения многих политических проблем. Дивиденды, которые Азербайджан получает на международных рынках, возрастут, об этом свидетельствует множество проектов Азербайджана в Сербии, Турции, Центральной Азии и так далее”, - сказал Алескеров.

Он также отметил, что Всемирный экономический форум, состоявшийся в Давосе 23 - 26 января, еще больше открыл для Азербайджана двери на мировой рынок.

“Из года в год Азербайджан обретает все больший авторитет, участвуя в подобных форумах. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан шаг за шагом двигается в свое будущее с улучшающимися экономическими показателями. Мы, несомненно, являемся свидетелями начала постсырьевой эры”, - сказал руководитель Экспертного совета.

Эксперт отметил, что экономическая политика Азербайджана сделала его одной из самых развитых стран региона и что интерес к Азербайджану проявляют и далеко за пределами региона.

“Многие страны проявляют интерес к экономике Азербайджана. Благодаря выверенной политике Президента Азербайджана страна вышла из кризисной ситуации, и в настоящее время Азербайджан генерирует идеи по развитию экономики, которые интересны многим другим странам”, - сказал Алескеров.

(Автор: Али Мустафаев)

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