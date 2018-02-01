Азербайджан предлагает экономические инициативы не только Западу, но и всему миру – Эльхан Алескеров

1 февраля 2018 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расширяя экономическое сотрудничество за рубежом, Азербайджан предлагает свои экономические инициативы не только Западу, но и Востоку и всему миру. Об этом в обсуждениях на экспертной площадке Baku Network сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров.

“Подход Азербайджана соответствует сфере его экономических интересов, тянущих за собой перспективы решения многих политических проблем. Дивиденды, которые Азербайджан получает на международных рынках, возрастут, об этом свидетельствует множество проектов Азербайджана в Сербии, Турции, Центральной Азии и так далее”, - сказал Алескеров.

Он также отметил, что Всемирный экономический форум, состоявшийся в Давосе 23 - 26 января, еще больше открыл для Азербайджана двери на мировой рынок.

“Из года в год Азербайджан обретает все больший авторитет, участвуя в подобных форумах. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан шаг за шагом двигается в свое будущее с улучшающимися экономическими показателями. Мы, несомненно, являемся свидетелями начала постсырьевой эры”, - сказал руководитель Экспертного совета.

Эксперт отметил, что экономическая политика Азербайджана сделала его одной из самых развитых стран региона и что интерес к Азербайджану проявляют и далеко за пределами региона.

“Многие страны проявляют интерес к экономике Азербайджана. Благодаря выверенной политике Президента Азербайджана страна вышла из кризисной ситуации, и в настоящее время Азербайджан генерирует идеи по развитию экономики, которые интересны многим другим странам”, - сказал Алескеров.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стала известна повестка заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан
Политика 19:16
В Азербайджане запрещена продажа лекарств лицам в возрасте до 14 лет
Общество 15:31
Увеличился экспорт казахстанской продукции в страны ЕАЭС
Бизнес 11:50
Азербайджан в числе наиболее успешных стран реализации нефтегазовой программы Великобритании - отчет
Энергетика 11:15
На борту сухогруза "Берг" находились четверо граждан Азербайджана (Обновлено)
Другие страны 11:01
Участие Азербайджана в ж/д проекте “Викинг” позволит обеспечить грузопоток из других регионов (Эксклюзив)
Бизнес 10:39
Сегодня главы МИД РФ и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
Венгрия заинтересована в увеличении товарооборота и взаимных инвестиций с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 08:17
В Туркменбаши состоялись туркмено-азербайджанские деловые переговоры
Туркменистан 31 января 22:20
Еще один иранский автопроизводитель начал поставки в Азербайджан
Бизнес 31 января 20:24
Глава МИД Азербайджана встретился с туркменским коллегой (ФОТО)
Политика 31 января 19:57
МИД России советует Азербайджану информировать международные структуры о вмешательстве во внутренние дела страны
Политика 31 января 18:41
Туркменистан и Азербайджан выступают за создание многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки
Экономика 31 января 18:38
В Азербайджане учителям с рядом заболеваний запретят работать в дошкольных учреждениях
Общество 31 января 17:43
Внесены изменения в азербайджано-казахстанскую конвенцию о налогообложении
Бизнес 31 января 16:59
Названо имя самого старого человека в Азербайджане
Общество 31 января 16:08
Азербайджан и Таджикистан могут восстановить авиарейс Душанбе-Баку
Туризм 31 января 15:21
Азербайджан вошел в число самых доступных направлений для российских туристов
Туризм 31 января 14:56