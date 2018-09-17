Пашинян использует своего сына в политических целях – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Прохождение службы в одной из самых боеспособных воинских частей сыном Президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдаром Алиевым должно приветствоваться.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, Азербайджан гордится тем, что сын главы государства служит в родах войск, которым поручена безопасность страны.

«Пашинян же своими абсурдными выступлениями позорит себя, хочет остаться на повестке дня популистскими обращениями. Во-первых, несмотря на то, что имя сына Пашиняна числится в одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, по информации, его сын не находится в воинской части, а постоянно разгуливает в Ханкенди. Просто Пашинян показывает шоу, сделав этот факт флагом в руках. Он отправил сына служить в Карабах только для того, чтобы оставаться на повестке дня и показать себя патриотом. Во-вторых, у Пашиняна стоило бы спросить, на каком сновании он отправил своего сына служить не в Армении, а в Нагорный Карабах - территорию другой страны, если и он, и его сын – граждане Армении? Сам по себе его этот шаг противоречит нормам международного права и затягивает переговорный процесс. Пашинян использует своего сына в политических целях. Выходит, что он приносит своего сына в жертву политике, спекулирует им. Этим он хочет показать себя патриотом Армении, но не получится», - сказал Керимли.

По его словам, делая сумасбродные заявления, Никол Пашинян хочет вмешаться во внутренние дела Азербайджана. «Но это ему не по силам. Армения все еще находится под властью России», - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.