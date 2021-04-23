Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог

БАКУ /Trend/ - Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

"Пашинян последние годы участвовал в работе этой структуры, никогда не скрывал своей симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса. Во многих странах деятельность этого Фонда была либо серьезно ограничена, либо запрещена именно по причине его чрезмерного вмешательства в работу госструктур, процесс государственного управления. В Армении же наоборот - многие руководящие позиции во власти заняли именно представители Фонда Сороса. Фонд и его структуры вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал политолог.

По его словам, сегодня основными политическими целями этого Фонда являются обеспечение не только прозападного, но и просоросовского курса Армении, и желание превратить Армению в свой опорный пункт на Южном Кавказе.

"Это негативно сказывается на внутриполитической обстановке в стране. Потому что есть политические круги и влиятельные общественные силы в Армении, которые такого развития событий не желают. И, естественно, это вызывает бурю возмущения, приводит к столкновению интересов. Последние действия основных политических акторов свидетельствуют о том, что в Армении сегодня нарастает гражданская разобщённость, что приводит не только к конфликту интересов, но и к прямым социальным конфликтам", - отмечает Велизаде.

По его мнению, деятельность Фонда Сороса, и армянский пример здесь показателен, носит деструктивный характер, поскольку не соответствует чаяниям общества и вносит серьёзный элемент напряжённости во внутриполитическую ситуацию в стране.

"Мы видим, как непоследовательно себя ведет армянское политическое руководство в вопросе реализации трехстороннего заявления от 10 ноября. Можно предполагать, что действия нынешнего армянского политического руководства в той или иной степени согласуются с политикой Фонда Сороса и в вопросе, касающемся нашего региона", - подчеркнул Велизаде.

Политолог отмечает, что вмешательство внешних сил во внутриполитические процессы в тех или иных странах никогда не доводило до добра, и не служило интересам общества этих стран.

"В конечном итоге это выражалось не только в конфликте интересов, но и в прямом политическом противостоянии, что мы сегодня наблюдаем в Армении", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)