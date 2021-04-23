Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог

Точка зрения 23 апреля 2021 10:39 (UTC+04:00)
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог

БАКУ /Trend/ - Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

"Пашинян последние годы участвовал в работе этой структуры, никогда не скрывал своей симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса. Во многих странах деятельность этого Фонда была либо серьезно ограничена, либо запрещена именно по причине его чрезмерного вмешательства в работу госструктур, процесс государственного управления. В Армении же наоборот - многие руководящие позиции во власти заняли именно представители Фонда Сороса. Фонд и его структуры вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал политолог.

По его словам, сегодня основными политическими целями этого Фонда являются обеспечение не только прозападного, но и просоросовского курса Армении, и желание превратить Армению в свой опорный пункт на Южном Кавказе.

"Это негативно сказывается на внутриполитической обстановке в стране. Потому что есть политические круги и влиятельные общественные силы в Армении, которые такого развития событий не желают. И, естественно, это вызывает бурю возмущения, приводит к столкновению интересов. Последние действия основных политических акторов свидетельствуют о том, что в Армении сегодня нарастает гражданская разобщённость, что приводит не только к конфликту интересов, но и к прямым социальным конфликтам", - отмечает Велизаде.

По его мнению, деятельность Фонда Сороса, и армянский пример здесь показателен, носит деструктивный характер, поскольку не соответствует чаяниям общества и вносит серьёзный элемент напряжённости во внутриполитическую ситуацию в стране.

"Мы видим, как непоследовательно себя ведет армянское политическое руководство в вопросе реализации трехстороннего заявления от 10 ноября. Можно предполагать, что действия нынешнего армянского политического руководства в той или иной степени согласуются с политикой Фонда Сороса и в вопросе, касающемся нашего региона", - подчеркнул Велизаде.

Политолог отмечает, что вмешательство внешних сил во внутриполитические процессы в тех или иных странах никогда не доводило до добра, и не служило интересам общества этих стран.

"В конечном итоге это выражалось не только в конфликте интересов, но и в прямом политическом противостоянии, что мы сегодня наблюдаем в Армении", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay
В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay
Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США
Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США
Цены на нефть корректируются вверх
Цены на нефть корректируются вверх
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Грузия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 11:27
В Азербайджане на аукцион выставят 123 объекта госимущества Бизнес 11:20
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых культур в Туркменистан более чем на треть Турция 11:18
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 11:15
Azer Turk Bank обновляет сеть обслуживания Экономика 11:14
Директор образовательного центра A-level об образовании за границей (ФОТО) Общество 11:13
Покупательная способность населения Нахчыванской АР выросла в I квартале Бизнес 11:09
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:07
Узбекское агентство объявило тендер на строительство ангара Тендеры 11:05
Болгария активно импортирует турецкие автомобили Турция 11:03
В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах Общество 10:51
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 10:45
В Нахчыванской АР расширяется использование ВИЭ Энергетика 10:40
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог Точка зрения 10:39
Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов Грузия 10:31
В Гяндже началось восстановление домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО) Общество 10:30
Высокоскоростной мобильный интернет от Azercell становится доступен повсеместно ИКТ 10:24
Россия может начать поставлять в Индию ремдесивир в течение 15 дней Россия 10:22
Производство стальной заготовки в Иране превысило 22,5 миллиона тонн Экономика 10:18
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:16
В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay Израиль 10:14
Драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели Финансы 10:13
Турция и Азербайджан намерены сотрудничать в сфере развития морских портов Турция 10:10
Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства Транспорт 10:08
Информационные системы госструктур Азербайджана размещены в G-Cloud - минсвязи ИКТ 10:02
Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США США 10:00
Euronews: Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры Общество 09:56
Сегодня в Азербайджане состоится выпускной экзамен для учащихся 11-х классов Общество 09:49
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:39
Село Наджафлар Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 09:36
Цены на нефть корректируются вверх Энергетика 09:29
Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 18 вопросов Политика 09:21
В Баку с приближением лета подорожали дачные дома Экономика 09:15
Биткойн снизился более чем на 5% Финансы 08:51
В больнице в Индии произошел пожар Другие страны 08:29
Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в сфере ВИЭ Энергетика 08:12
Экспорт сушеных фруктов и орехов из Ирана вырос на 42% за год Иран 08:04
Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа Грузия 07:58
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 300 тысяч Казахстан 07:49
Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подлодки Другие страны 07:27
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,9 млн человек Турция 06:38
В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая Другие страны 05:39
Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов Арабские страны 04:41
В Средиземном море около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки В мире 03:38
На Камчатке произошли три землетрясения за несколько часов Россия 02:56
Несколько ракет разорвались рядом с лагерем военных США в Ираке Арабские страны 02:19
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса Израиль 01:37
В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:10
Ударный БПЛА Bayraktar Akıncı TİHA успешно завершил первые огневые испытания Турция 00:42
В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60% Иран 00:37
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:26
Туркменистан предлагает бизнес-возможности для частного сектора Швейцарии Бизнес 00:01
"Милан" объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем Спорт 22 апреля 23:42
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 22 апреля 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву Культура 22 апреля 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22 апреля 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22 апреля 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22 апреля 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 22 апреля 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 22 апреля 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 22 апреля 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 22 апреля 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 22 апреля 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 22 апреля 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 22 апреля 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 22 апреля 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 22 апреля 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 22 апреля 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 22 апреля 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 22 апреля 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 22 апреля 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 22 апреля 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 22 апреля 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 22 апреля 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 22 апреля 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 22 апреля 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 22 апреля 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 22 апреля 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 22 апреля 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 22 апреля 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 22 апреля 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:38
Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер Политика 22 апреля 18:37
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 22 апреля 18:31
Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО) Политика 22 апреля 18:22
В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:22
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов» Общество 22 апреля 18:15
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $200 млн Энергетика 22 апреля 18:14
Туркменистан увеличил переработку сельхозпродукции Бизнес 22 апреля 18:14
Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России Политика 22 апреля 18:12
Туркменская компания экспортировала помидоры в Австрию Бизнес 22 апреля 18:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 апреля 18:05
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 22 апреля 18:02
Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки Ядерная программа 22 апреля 17:57
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек Общество 22 апреля 17:57
На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 22 апреля 17:53
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль достиг почти $125 млн Энергетика 22 апреля 17:48
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог Политика 22 апреля 17:43
В Азербайджане незначительно сократились показатели скорости передачи данных в интернете ИКТ 22 апреля 17:43
SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС Энергетика 22 апреля 17:37
Все новости