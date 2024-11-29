Замглавы МИД РФ призвал страны Южного Кавказа проявлять осторожность в вопросе вмешательства стран коллективного Запада

БАКУ /Trend/ - Страны Южного Кавказа должны проявлять осторожность в вопросе вмешательства стран коллективного Запада.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

Говоря в данном контексте о Южном Кавказе, замминистра отметил, что не так давно все были свидетелями того, как руководство и общество Грузии подверглись жестоким и оскорбительным нападкам и давлению со стороны коллективного Запада.

"Причиной тому стало то, что с точки зрения Запада руководство страны имело смелость защитить традиционные ценности.

Считаю, что все страны Кавказа и соседи должны быть осторожны и предельно внимательны. Мы должны принимать общие меры, чтобы проблемы Кавказа решались самими кавказцами", - добавил М.Галузин.

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