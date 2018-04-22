ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении оппозиционеров

22 апреля 2018 19:09 (UTC+04:00)

ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении за проведение митингов оппозиционеров и призвал все стороны к сдержанности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье заявлении неназванного представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Все, кто были незаконно задержаны, в ходе реализации своих законных прав на свободу собраний должны быть немедленно освобождены", - говорится в документе.

"Крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и ответственный подход", - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений. Семь человек пострадали.

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