США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу

США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, пишет РИА Новости.

"Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", - говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".

Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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