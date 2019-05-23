В Армении бастуют водители общественного транспорта

23 мая 2019 12:08 (UTC+04:00)

В третьем по величине городе Армении Ванадзор с раннего утра 23 мая началась акция протеста водителей общественного транспорта, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

В знак протеста они припарковали автомобили на городской площади Айка, напротив зданий администрации Лорийской области и мэрии Ванадзора. Водители отказываются выходить на работу.

Водители требуют понизить цену на газ. Протестующие ждут представителей компетентных органов.

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