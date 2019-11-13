Россия и Азербайджан солидарно выступают против героизации нацизма в Армении - Политолог

БАКУ /Trend/ - На последнем заседании третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против.

Как данная резолюция может отразиться на Армении, так как в этой стране уже которое десятилетие делают национальных героев из пособников гитлеровцев Дро и Нжде, рассказал для Trend, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт считает, что Россия и Азербайджан солидарно выступают против героизации нацизма в Армении. Однако, по его мнению, официальный Баку в данном вопросе занимает более принципиальную, настойчивую и наступательную позицию, чем официальная Москва:

"К сожалению, в России как-то вяло реагирует на факты героизации фашистов/нацистов в Армении. Кроме высказываний в этом отношении Марии Захаровой и ряда отдельных российских политиков и политологов, какой-то более жесткой реакции со стороны Госдумы (именно самой нижней палаты Федерального Собрания, а не отдельных ее представителей), Совета Федерации мы пока не наблюдаем".

На вопрос, будут ли после принятия резолюции демонтированы памятники и мемориалы Дро и Нжде в РФ, в частности в Армавире, Александр Перенджиев ответил, что в конечном итоге будут демонтированы:

"Вопрос только во времени. В Армавире проживает весьма влиятельная армянская диаспора. Поэтому, возможно, что местная власть, да и вышестоящие уровни власти опасаются обострения отношений непосредственно с самой армянской диаспорой в России, как впрочем, и с Арменией тоже. Однако на этот вопрос должен, всё-таки отвечать Генеральный прокурор России и Глава Следственного Комитета РФ, учитывая, что резолюция ООН против героизации нацизма была принята на основе российского проекта резолюции".

По мнению политолога, в самой Армении, а также в армянской диаспоре, и, прежде всего в России давно уже счиатают, что Нжде и Дро – не пособники нацистов, а «благородные защитники Армении и всех армян»:

"Все попытки убедить их в том, что лица, воевавшие в составе вермахта – это и есть фашисты, так как они воевали в составе фашисткой армии, не увенчались успехом. Мне, например, отдельные армянские эксперты пытались доказать, что вермахт не осужден Нюрнбергским процессом в качестве фашистской структуры. Поэтому в Армении и в армянском обществе ошибочно полагают, что все резолюции и петиции против героизации фашизма не касаются вопросов героизации таких пособников нацистов в годы Второй мировой войны, как Нжде и т.д.. Собственно с их стороны и вызван сильный гнев по поводу моей петиции против героизации фашизма на постсоветском пространстве, в которой я призвал разрушить все их памятники. Возможно, что и данная резолюция ООН будет в Армении проигнорирована. Скорее всего, требуется отдельная резолюция ООН о противодействии героизации фашизму непосредственно в Армении. То есть, необходимо, чтобы на международном уровне было признано, что Нжде, Дро – нацистские пособники, героизация которых является крайне опасным явлением, создающим благоприятные условия для возрождения фашизма на постсоветском пространстве".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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