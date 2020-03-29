Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 424
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 424, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает армянский единый информационный центр, по состоянию на 11:00 29 марта, количество подтвержденных случаев - 424, количество выздоровевших - 30, количество смертей - 3.
28 марта сообщалось о 372 зараженных и 18 выздоровевших от коронавируса.
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