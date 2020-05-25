Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7113. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 мая, в стране было 6661 подтвержденный случай инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 452 новых случая.
Умерли от осложнений коронавируса 87 человек(плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.
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