Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7113. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 мая, в стране было 6661 подтвержденный случай инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 452 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 87 человек(плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.