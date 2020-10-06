Flightradar24 показал летящий из Ливана в Армению борт с наемниками (ФОТО)

Информированные источники сообщили о том, что из столицы Ливана Бейрута в армянскую столицу Ереван вылетел самолет с ливанскими наемниками, которых власти Армении намереваются перебросить на оккупированные ими азербайджанские территории, передает Trend со ссылкой на "Info24".

Данные о перелете борта Airbus A320-232 из Ливана в Армению подтверждаются информацией с портала Flightradar24, который отображает перемещение самолетов по всему миру в режиме реального времени.

По словам источников, этот полет свидетельствует о том, что Армения широко использует боевиков-террористов и наемников из "горячих точек" ближневосточного региона для нанесения ударов по территории Азербайджана — и, в частности, таким образом скрывает свои реальные человеческие потери.