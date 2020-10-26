В Армении уволили командующего погранвойсками

БАКУ/Trend/ - Президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал указ об освобождении Вагинака Саркисяна с должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении и назначил на его место Армана Маралчяна.



Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Саркисяна.