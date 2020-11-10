Никол Пашинян обманывал людей - бывший посол Армении в Ватикане

БАКУ /Trend/ - Никол и его стая обманывали людей, вводя их в заблуждение слухами о "победе". Будьте прокляты, Никол и твоя стая.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

"Подписал. 7 районов отдал. Отдал Шушу между строк. Ни слова о возвращении потерянных районов в Гадруте, Мартакерте и Мартуни. Ни слова о праве армянского народа на жизнь. 44 дня армия героически сражалась. Никол и стая обманывали людей, вводя их в заблуждение слухами о "победе", чтобы сделать это. Невменяемый выкидыш украл наше прошлое, осквернил настоящее, лишил тысячи родителей своих детей, уничтожил нашу победу, сожрал наше будущее... Подписал... Будьте прокляты, Никол и твоя стая", - написал Минасян.